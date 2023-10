Bolsonaro conversa com mãe da influenciadora Karol Eller, morta aos 36

Ela ganhou notoriedade pela proximidade com a família Bolsonaro. Karol Eller também era próxima de deputados de direita, como Nikolas Ferreira (PL-MG). Foi exonerada de um cargo na EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) no início deste ano, após participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Influenciadora bolsonarista, Karol Eller morreu no último dia 12. A ativista política trabalhava no gabinete de Paulo Mansur (PL). Tinha 36 anos, era prima de terceiro grau da cantora Cássia Eller e foi promotora de eventos antes de se tornar influencer.

