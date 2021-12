Bolo de maracujá sem glúten da Ana Maria bombou na web; aprenda a fazer

Nesta segunda-feira (6), Ana Maria Braga ensinou a fazer um bolo de maracujá sem glúten no programa "Mais Você" da rede Globo. Confira a receita que serve até 8 porções.

Ingredientes da massa

- 1 xícara de chá de suco de maracujá sem sementes (240ml)

- 1 xícara de chá de óleo de girassol

- 3 gemas

- 1 xícara de chá de açúcar demerara (180g)

- 1 xícara de chá de farinha de arroz (160g)

- 1 xícara de chá de polvilho doce (120g)

- 3 claras em neve

- 1 colher de café de fermento em pó

Ingredientes da calda

- 1/2 xícara de chá de polpa de maracujá com sementes

- 1/2 colher de chá de amido de milho dissolvido em 1/2 xícara de chá de água

- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara

Preparo da massa

Misture no liquidificador o suco de maracujá sem sementes, o óleo de girassol e as 3 gemas. Em uma tigela, misture açúcar demerara, farinha de arroz e polvilho doce e em seguida, junte à mistura do liquidificador e mexa até ficar uma massa homogênea. Acrescente as 3 claras em neve, fermento em pós e misture com delicadeza. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e forrada com papel manteiga.

Leve ao forno preaquecido a 180º por 40 minutos.

Preparo da calda

Em uma panela em fogo médio, junte a polpa de maracujá com sementes, amido de milho dissolvido e açúcar demerara e mexa durante 10 minutos até formar uma calda consistente.

Deixe esfriar e sirva com o bolo.