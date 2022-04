Bolão de funcionários de empresa portuária leva R$ 122 mi da Mega-Sena

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta conjunta no concurso 2468 da Mega-Sena mudou a rotina de funcionários da Marimex, operadora que presta serviços de terminal alfandegário para contêineres do porto de Santos, no litoral paulista.

Quarenta e quatro pessoas que ocupam cargos diversos na empresa venceram um bolão -aposta em formato de cotas- e dividirão o prêmio de R$ 122,6 milhões, cerca de R$ 2,7 milhões para cada uma.

A reportagem apurou que já na manhã desta segunda-feira (4) a Marimex dispensou os vencedores para trabalhar apenas de forma remota, em home office, motivada pelo controle da repercussão.

Além disso, a empresa instruiu os ganhadores e os demais funcionários a não concederem entrevistas sobre o assunto.

Desde sábado (2), a divulgação do resultado provocou enorme alvoroço nas redes sociais, com o vazamento dos nomes de alguns dos cotistas. A empresa optou por não comentar o assunto.

Segundo reportagem do portal G1, entre os participantes do bolão estão faxineiras, executivos, técnicos em refrigeração e profissionais que ocupam cargos de coordenadores, gerentes, analistas financeiros, de gestão e de vendas.

A aposta foi registrada no próprio sábado, ao meio-dia, na lotérica Santo & Santo, no bairro Vila Mathias, próxima à sede da empresa, com nove números apostados.

Cada vencedor gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números cada. Os números sorteados foram: 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57.

Desde 2009, este é o quinto prêmio máximo sorteado no município. O mais recente ocorreu em 16 de outubro do último ano, em que uma apostadora venceu sozinha o concurso 2419 no valor de R$ 11,5 milhões. Em 2020, outra apostadora faturou R$ 6,6 milhões.

No último dia 19 de março, um morador de Mongaguá, município próximo no litoral com cerca de 58 mil habitantes, recebeu o prêmio de R$ 94 milhões.