Blocos de SP pedem que horário de Carnaval de rua seja ampliado até 22h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Organizadores do Carnaval de rua de São Paulo elaboraram um abaixo-assinado para pedir à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) estender o horário de encerramento dos desfiles. Atualmente, o horário limite é até as 18h e o documento reivindica autorização para manter os blocos na rua até as 22h.

A proposta será entregue à Secretaria de Cultura na tarde desta segunda-feira (13). "A política pública do carnaval de rua está sendo desmontada e a cada ano que passa os desfiles são enquadrados em horários e trajetos cada vez mais restritos", diz trecho do documento.

No ano passado, a administração municipal estabeleceu multas para os blocos que ultrapassassem o horário. Houve confronto entre foliões e membros da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da PM (Polícia Militar) durante a dispersão de blocos no centro da cidade.

Outra reivindicação dos organizadores é maior diálogo por parte do poder público em relação à escolha dos trajetos. "Exigimos que ela dialogue em caso de necessidade de qualquer adequação no percurso e não simplesmente proíba, de forma autoritária", diz trecho do abaixo-assinado.

Procurada, a Secretaria de Cultura informou que "o horário de encerramento dos desfiles não é uma decisão unilateral". Em relação aos trajetos, a pasta listou uma série de critérios que definem os locais por onde os blocos podem desfilar, entre eles, adequação à quantidade de público.

No Rio de Janeiro, a prefeitura permite que os blocos fiquem nas ruas até meia-noite, assim como em Olinda (PE) onde desfiles tradicionais, como o Homem da Meia-Noite, seguem madrugada adentro.