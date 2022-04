Bloco Vai quem Quer toma conta das ruas do Butantã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um esquenta na praça, os foliões do bloco Vai quem Quer percorreram ruas do Butantã no final da tarde desta sexta-feira (22).

Homens e mulheres, com algumas crianças, inclusive no colo, passaram tranquilamente pelas vias, com carros estacionados. Nenhuma dessas vias foi bloqueada e, pelo menos até o momento, não há registro de acidentes.

Durante a caminhada que já dura mais de dez minutos, alguns moradores batiam palmas e saudavam os manifestantes.

Além dos foliões, a rua também foi tomada por vendedores ambulantes com seus carrinhos e bicicletas.