Bloco Mini Seres do Mar reúne crianças em Santa Teresa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O sábado de Carnaval começou com muito confete e serpentina para as crianças no bloco Mini seres do mar, na Praça Odylo, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

A praça é rodeada por árvores, então ficou fácil estacionar os carrinhos de bebê e levar brinquedos para espalhar pela grama em pontos de sombra. O calor até ajudou.

O clima do cortejo é bem diferente do ritmo dos blocos que circulam pelas ruas do Centro e o encontro reúne cerca de 200 pessoas. Em Santa Teresa, o Mini Seres do Mar inventa uma praia pra todo mundo pular Carnaval. Por isso, as fantasias seguem a moda da praia, inclusive com boias.

À sombra, Reinaldo Marques, 37, tentava ajeitar a fantasia para pegar a purpurina e passar na pequena Elis Mussi, 5. Reinaldo também estava com o filho mais velho, Sebastião Marques.

"Durante a pandemia a gente não saiu. A Elis agora pode aproveitar mais porque está maior, e nunca tinha vindo", disse o pai enquanto cuidava da pintura do braço da criança e observava a brincadeira de Sebastião ao longe.

Reinaldo destacou que o bloco e a praça são um dos poucos pontos que têm estrutura e banheiro (são ao menos três no local). Ele disse que ficou preocupado quando o prefeitura decretou que os blocos estavam proibidos.

"Sem estrutura, não dá pra sair com as crianças", afirmou.