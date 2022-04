Bloco do Fuá recepciona público com bandeirinhas contra Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo na entrada da rua Rua Conselheiro Ramalho, no Bexiga em São Paulo, o bloco do Fuá instalou varais com bandeiras de oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

Entre elas, havia frases como "Sua vida vale 1 dóllar" e "Fora Bolsonaro".

Outra era ilustrada com rosto de Lula e a frase "a verdade vencerá".

Antes mesmo do início do cortejo, os músicos puxaram o coro em alusão a Lula durante a concentração do bloco. "Eu quero ele fora, para voltar Lula lá. A gente não fala o nome do coiso", disse a mestre de bateria do Fuá, Cissa pelo microfone.

Entre os foliões há um bom número de pessoas com a camista do MTST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Para a estudante de pedagogia Ariel Miceli De Carvalho, 25, chegou o momento de desabafar. "O sentimento do povo está entalado por tudo o que temos passado. A pandemia nos deixou sufocados e, neste ano, temos esperança de mudança", disse a jovem.