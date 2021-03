Blitze terminam com 58 estabelecimentos autuados por descumprir Plano SP na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comitê de Blitze, formado por servidores municipais e estaduais, autuou entre a noite de sexta-feira (12) e a madrugada de domingo (14) 58 estabelecimentos comerciais que descumpriram as normas sanitárias e de restrição de circulação por causa do novo coronavírus na capital paulista. Entre os locais que foram autuados está a casa clandestina de jogos na Vila Olímpia (zona oeste), onde 150 pessoas estavam reunidas, entre elas o atacante do Flamengo Gabigol e o cantor MC Gui.

Além das vistorias motivadas por denúncias, também foram abordadas 20.028 pessoas na capital paulista de forma preventiva pela Polícia Militar, sendo que 14 terminaram detidas. De sexta a domingo, a Vigilância Sanitária Estadual inspecionou 76 estabelecimentos e 15 acabaram autuados. Desde julho, foram aplicadas mais de 4.300 autuações.

Já o Procon autuou neste fim de semana 29 locais por desrespeito à regra de restrição de circulação, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. A Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) foi a 33 estabelecimentos, dos quais 11 foram fechados.

Participaram da ação do fim de semana mais de 3.600 agentes participaram da fiscalização na capital paulista.

As denúncias sobre funcionamento irregular e festas clandestinas podem ser feitas pelo telefone 0800-771-3541, pelo site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br) ou ainda pelo email do Centro de Vigilância Sanitária ( [email protected] ).