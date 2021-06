Blitze fecha duas festas clandestinas na capital paulista

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também no site www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail [email protected] , do Centro de Vigilância Sanitária.

Já em um bar e tabacaria no bairro da Mooca, zona leste, onde acontecia uma outra festa clandestina, também foi autuado e interditado pela equipe da Vigilância Sanitária. No local, estavam 106 pessoas aglomeradas.

No Bom Retiro, na região central, o evento clandestino, que contava com 130 pessoas aglomeradas, desrespeitando as medidas sanitárias foi encerrado pela polícia. Trinta pessoas também não usavam máscara de proteção facial. O estabelecimento foi autuado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas festas clandestinas foram encerradas na madrugada deste domingo (27) na cidade de São Paulo pelo Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo. A Vigilância Sanitária Estadual também inspecionou 30 estabelecimentos na noite deste sábado (26) e sete deles foram autuados por descumprimento de horário de funcionamento e por permitir pessoas sem máscaras e aglomeração.

