Bisneto de Princesa Isabel defende homenagem a Luiz Gama mas vê 'revanchismo' em revogação de medalha

Na opinião do neto da Princesa Isabel, Gama foi tão importante quanto a sua avó para a abolição da escravidão no Brasil. "Sem outras forças abolicionistas, nada teria acontecido", afirma. João cita ainda José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e André Rebouças como merecedores de homenagens deste porte.

A Ordem, criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em dezembro do ano passado, foi revogada agora pelo governo Lula, que instituiu em seu lugar o Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Gama era negro e foi um dos principais ativistas pela abolição da escravidão no país.

