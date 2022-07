Outra permissão para a categoria, foi a possibilidade de assinar a responsabilidade técnica na fabricação dos suplementos. Mas apenas para os profissionais habilitados em análises clínicas, análises bromatológicas ou em fisiologia do esporte e da prática do exercício físico.

Esta mudança é uma resolução do Conselho Federal de Biomedicina e já foi publicada no Diário Oficial da União.

Três categorias de biomédicos estão autorizados a prescrever suplementos alimentares: os profissionais habilitados em Acupuntura, Biomedicina Estética ou em Fisiologia do Esporte e da Prática do Exercício Físico. Antes, apenas médicos, nutricionistas e farmacêuticos tinham liberação para indicar esses produtos.

