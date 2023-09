Bezerra nasce com duas cabeças no interior da Bahia

Animal conseguia mamar dos dois lados. De acordo com o fazendeiro, ela não conseguia ficar de pé por causa do peso das cabeças, e não conseguia mamar sozinha. Ele a alimentou com uma mamadeira.

Filhote de vaca nasceu com mutação rara, contou o dono da propriedade, Osvaldo Nascimento, em vídeo publicado nas redes sociais. "Quando a gente chegou na roça, estava a vaca parida com essa bezerra de duas cabeças", disse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bezerra com duas cabeças morreu três dias após nascer em uma fazenda na zona rural de Cotegipe, no oeste da Bahia (820 km de Salvador).

