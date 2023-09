Belo Horizonte tem dia mais quente em 62 anos, com termômetros em 38,6°C

O meteorologista do Inmet em Belo Horizonte, Claudemir Azevedo, afirma que o calor na capital só diminuirá a partir do fim de semana. "Nesta terça (26) os termômetros seguem na casa dos 38°C", aponta o meteorologista.

"Tempo muito abafado e seco em Belo Horizonte. Reforcem a hidratação e protejam-se do calor", foi a recomendação publicada nas redes sociais pela pasta. A umidade relativa do ar naquele momento era de 17%. Não há previsão de chuvas.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A cidade de Belo Horizonte registrou nesta segunda (25) o dia mais quente desde o início das medições de temperatura em 1961. Os termômetros no município chegaram a 38,6°C, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

