Bell Marques e Paula Fernandes cantam Evidências em versão axé

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O cantor Bell Marques fez um dueto improvável com a cantora Paula Fernandes neste sábado (17) no circuito Barra-Ondina em Salvador. Juntos, os dois cantaram uma versão em axé da música Evidências, consagrada por Chitãozinho e Xororó, além de canções do repertório de Bell Marques como Diga que Valeu e Erva Venenosa.

"Estou toda arrepiada", disse a cantora sertaneja após a participação em cima do trio elétrico.

No chão, os ceca de 5.000 associados do bloco Vumbora curtiam músicas do repertório de Bell Marques como Flutuar e Menina me dá seu amor.

Ainda no início do desfile, um dos cordeiros do bloco desmaiou e precisou ser socorrido.

No mar, dezenas de lanchas repletas de foliões acompanhavam o desfile na praia da Barra.