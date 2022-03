Bela Gil estuda sair candidata a deputada pelo PSOL

Bela Gil diz que a sua principal pauta será a luta pela "democratização da alimentação saudável", bandeira que ela já defende em seus programas de culinária na TV, em livros e na internet. A chef é também uma das fundadoras do Instituto Comida e Cultura, que se propõe a formar educadores para que eles ajudem as crianças a se reconectarem ao alimento.

Bela é filiada ao PSOL desde 2020. "Tenho conversado muito com amigos políticos, com o Haddad [PT], Lula, Boulos [PSOL] e com mulheres incríveis que admiro na política: Sâmia Bonfim, Talíria Petrone [ambas deputadas federais pelo PSOL], Manuela d'Ávila [ex-deputada pelo PC do B]. Nestas conversas, surgiu essa possibilidade [da candidatura]. Mas não há nada concreto ainda, está em fase de avaliação".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef de cozinha Bela Gil avalia se candidatar a deputada estadual ou federal por São Paulo. Se decidir de fato entrar na política, seguirá os passos do pai, o músico Gilberto Gil, que foi vereador em Salvador e ministro da Cultura no governo Lula (PT).

