Beira-Rio recebe drive-thru de vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O estádio Beira-Rio, do Internacional, receberá o drive-thru de vacinação contra Covid-19 a partir desta quinta-feira (25). A ação ocorrerá no estacionamento coberto e vai até sábado (27), sempre das 9h até as 17h.

No primeiro dia, a vacinação será restrita para idosos a partir de 72 anos. Nos dois dias seguintes, a vacinação ocorrerá em idosos a partir de 71 anos.

O acesso ao estacionamento coberto se dá pela avenida Edvaldo Pereira Paiva e rua Nestor Ludwig. A ação é organizada pela prefeitura de Porto Alegre e pelo Programa Nacional de Imunização, com apoio do Inter, da BRIO, empresa parceira na gestão do Beira-Rio, e da Estapar.

É a segunda vez que a estrutura colorada é utilizada na campanha de combate à pandemia de novo coronavírus. A primeira ocorreu em fevereiro, quando foram vacinados idosos a partir de 85 anos.

"Vivemos um momento crítico de enfrentamento ao vírus no Rio Grande do Sule a vacinação é uma medida fundamental para conter o avanço da pandemia. Ao ceder a estrutura e ajudar na campanha de imunização, estamos dando a nossa contribuição e participando de alguma forma para acelerar este trabalho", disse Paulo Pinheiro, gestor da BRIO, via assessoria de imprensa.

"Nossa função social é de colaborar com todas as iniciativas que estão sendo criadas para reduzir esses índices alarmantes que o coronavírus está produzindo. Mais uma vez, nos prontificamos a ajudar. E sempre que pudermos, estaremos à disposição", completou o vice-presidente de administração do Inter, Victor Grunberg.