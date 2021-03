Beijinho de Banana da Ana Maria Braga faz sucesso na web; confira receita

Com uma colher, pegue uma porção de doce de banana, faça uma cavidade no centro da massa, coloque uma bolinha do bolo esfarelado, feche a massa e volte a fazer uma bolinha.

Para o doce de banana: Em uma panela, coloque as bananas-prata, o açúcar, o coco ralado, o licor de banana, a manteiga e o cravo em pó. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela .

