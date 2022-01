Bebê morre em deslizamento de terra em Itapevi, Grande SP

Segundo a defesa civil estadual, desde 28 de janeiro, as chuvas causaram uma morte em Jaú e uma em Ribeirão Preto, no interior paulista, quatro mortes em Francisco Morato, uma em Arujá, três em Embu das Artes, cinco em Várzea Paulista, e cinco em Franco da Rocha, onde também há três feridos e 11 desaparecidos. As equipes do corpo de Bombeiros e da defesa civil continuam trabalhando no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.