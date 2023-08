Bebê e dois tripulantes desaparecem após naufrágio de embarcação no Pará

Segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Marinha foram acionados para a ocorrência. O UOL entrou em contato com os dois órgãos e aguarda atualizações sobre as buscas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma embarcação com cinco ocupantes naufragou na manhã desta quinta-feira (24) no Rio Purus, no município de Prainha (PA).

