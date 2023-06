Bebê e babá morrem em incêndio em condomínio de luxo no PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê e uma mulher de 50 anos morreram em um incêndio em uma casa de um condomínio de luxo em Maringá (PR).

O fogo foi registrado às 5h30 desta sexta-feira (30) dentro da residência no bairro Jardim Novo Horizonte;

Ao todo, quatro pessoas estavam dentro da casa no momento do incêndio: a mãe, uma babá e dois filhos;

A babá e a criança mais nova, que tinha 1 ano e 7 meses, foram encontrados mortos no banheiro da residência, com sinais de inalação de fumaça

A mãe e o filho mais velho foram retirados do local pelo Corpo de Bombeiros. O pai das crianças, que trabalha no exterior, não estava na residência no momento do incêndio;

Ainda não há informação oficial sobre o que causou o incêndio. A perícia da Polícia Civil foi acionada e analisa o local.

"O trabalho foi concluído às 10h10 com o fim da operação de rescaldo. O imóvel foi totalmente consumido pelas chamas. Um bombeiro sofreu intoxicação, ainda que com o uso de equipamentos de proteção respiratória, em virtude do grande volume de fumaça", disse Tenente Bone, do Corpo de Bombeiros do Paraná