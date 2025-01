'BBB 25': Guilherme e Joselma dormem fora da casa após 'esquenta Sincerão'

O BBB 25 começou com um "esquenta" do Sincerão, dinâmica que acirra os ânimos da casa, na noite desta terça-feira, 14. Cada dupla teve de avaliar as primeiras impressões sobre os demais brothers e escolher entre participantes que "jogam no seu time" e que querem "fora do seu jogo".

A dupla que obteve mais votos para ficar "fora do jogo", Guilherme e Joselma, dormiu fora da casa. Os dois ficaram empatados com Marcelo e Arleane, Vinicius e Aline, Diego e Danielle Hypolito, mas foram escolhidos por Camilla e Thamiris e por João Gabriel e João Pedro, os mais votados na categoria para "jogar no time" dos brothers, para enfrentarem a consequência do jogo.