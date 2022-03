'BBB 22': Arthur vence prova com Lucas e é o novo líder; Gustavo está no paredão

O empresário foi avisado da decisão dos colegas. A formação completa acontecerá no próximo domingo, 20. Na ocasião, o anjo imunizará alguém, Arthur mandará um confinado direto para o paredão. O indicado pelo líder terá contragolpe. A votação da casa será dividida em dois grupos: seis dizem suas escolhas no confessionário e cinco falam na sala. A dinâmica encerra com a prova bate-volta em que todos - exceto o indicado pelo líder - participam.

O apresentador Tadeu Schimidt explicou que sete dos oito ex-BBBs deveriam decidir entre os brothers que tiveram o pior desempenho na nona prova do líder. No caso, Eslovênia, Gustavo, Lina ou Natália.

Após vencer uma prova disputada ao lado de Lucas, Arthur Aguiar foi consagrado o novo líder do. A dupla precisou decidir em consenso quem ficaria com a liderança e quem levaria R$ 10 mil. "Como o Arthur não foi líder, vou dar essa experiência para ele", anunciou o estudante de Medicina. A prova foi disputada em duas chaves os participantes precisaram ter agilidade, precisão e sorte. A melhor dupla de cada chave foi para a final. Além dos vencedores, disputaram a última etapa Pedro Scooby e Eliezer.

