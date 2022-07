Bartender, esteve à frente de renomadas casas em SP

Rafael assumiu então o comando da casa após a saída do bartender Spencer Amereno Jr., e ficou por lá até o fechamento do estabelecimento.

Um mês antes de a casa fechar, Rafael foi chamado para trabalhar no Frank Bar, do hotel Maksoud Plaza.

O primeiro freelancer em um bar ele conseguiu com a ajuda de uma professora, foi quando começou a trabalhar no Manifesto Bar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A história do Rafa é muito de uma ascensão financeira", afirmou Fabiola Marin Spinola, mulher do bartender Rafael Pires Domingues, que esteve à frente de renomados bares em São Paulo.

