Barroso mantém condenação de policiais trinta anos depois do massacre do Carandiru

Ao julgar apelação da defesa,no entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) anulou as condenações, alegando que a decisão do júri tinha sido manifestamente contrária à prova dos autos. E determinou que um novo julgamento fosse realizado.

Trinta anos depois do assassinato de 111 presos no que era então o maior presídio da América Latina, e sem que até hoje nenhum dos agentes tenha sido punido, a corte coloca um ponto final no caso com o veredicto: culpados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a condenação de policiais militares de São Paulo pelo massacre do Carandiru.

