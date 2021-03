Barroso decide que detentas transexuais e travestis podem optar por presídio masculino ou feminino

Em outras situações, de acordo com essas entidades, esses grupos desenvolvem serviços compreendidos como femininos e com eles conseguem recursos para comprar cigarros, comida e material de higiene.

Segundo o ministro, os relatórios apontaram que, para as transexuais, há maior ênfase na preocupação relacionada à identidade de gênero, como direito ao nome e uso de banheiro, enquanto para as travestis há "maior foco em aspectos ligados à formação de vínculos de afeto e a estratégias de sobrevivência desenvolvidas no âmbito do sistema carcerário".

O ministro citou uma nota técnica do Ministério da Justiça e outra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre o tema.

Em 2019, Barroso havia determinado que as transexuais fossem transferidas para presídios femininos. Essa decisão, porém, não incluiu as travestis. Na época, o ministro afirmou que ainda não estava clara qual seria a providência mais adequada para esse grupo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta sexta-feira (19) que detentas transexuais e travestis com identidade de gênero feminino poderão escolher se querem cumprir pena em presídio feminino ou masculino.

