Barragem próxima a BH transborda, diz Corpo de Bombeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, na manhã deste sábado (8), o transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na região de Belo Horizonte (MG). Em um primeiro momento foi cogitado o rompimento da barragem da mina de Pau Branco, o que foi refutado pelo porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara. "Em decorrência da quantidade de água das chuvas, elas foram direcionadas para esse local, ocorreu um transbordamento dessa estrutura. É uma estrutura que para padrões de mineração de barragem é uma estrutura considerada pequena", relatou o bombeiro. Conforme o oficial, em virtude da quantidade de água houve um transbordamento, e essa água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada. O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram até o local, mas que no momento não há vítimas e nem a necessidade de evacuação de comunidades próximas.

