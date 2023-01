Barra Torres rebate críticas de Rui Costa sobre lentidão da Anvisa

Barra Torres levou ao gabinete da transição ainda no ano passado o pedido para a realização de um concurso que recomponha os quadros da agência. A Anvisa conta com 1,6 mil funcionários, sendo que 600 já possuem 30 anos de serviço e já podem se aposentar. As estimativas apontam para a necessidade de ao menos um quarto do efetivo atual para garantir as condições necessárias para atender a demanda.

"Não tivemos ainda a oportunidade de conversar, acho que isso ainda será feito no momento apropriado. Quero ter a oportunidade de explicar para o ministro que se tivermos um quadro adequado de servidores, as análises podem ser feitas de forma mas rápida", rebateu Barra Torres.

