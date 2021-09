Barco naufraga em Caraguatatuba, no litoral norte de SP; pescador está desaparecido

"Recomendamos a todos que realizarão atividades no mar, seja de forma profissional ou amadora, a passeio ou a serviço, que verifiquem a previsão do tempo e não se coloquem em situação de risco", alertou o Corpo de Bombeiros em nota.

Resgate Ainda segundo o GBMar, a corporação enviou uma equipe de guarda-vidas com uma lancha para o local assim que soube do naufrágio e conseguiu resgatar dois pescadores que permaneciam agarrados ao barco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma embarcação com quatro pescadores naufragou nas proximidades da Ilha Tamanduá, em Caraguatatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, neste sábado (4). Três homens foram resgatados e um continuava desaparecido até as 22h50 deste domingo (5).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.