Bandidos sequestram helicóptero no Rio para tentar chegar a presídio

Segundo a Polícia Civil, os bandidos desistiram do plano quando perceberam que a aeronave poderia cair. Eles então mandaram o piloto seguir para Niterói, município do Rio, onde pularam em uma área de mata.

Durante a briga, o helicóptero voava próximo ao chão e dava voltas no céu. A cena foi registrada por pessoas que estavam no batalhão.

Os bandidos, no entanto, perceberam a estratégia, agarram Lopes e começaram a lutar com o piloto enquanto a aeronave estava no ar.

