Bandidos ateiam fogo em ônibus em João Pessoa e impedem que passageiros deixem o veículo

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Ao menos três pessoas ficaram feridas após criminosos atearem fogo em um ônibus do transporte da rede pública de João Pessoa, na Paraíba, na noite desta terça-feira (18).

O coletivo ficou completamente destruído. Entre os feridos está o motorista, que sofreu queimaduras em 54% do corpo, como tórax, braço e rosto. Ele tem 48 anos e está internado em estado grave no Hospital de Trauma da cidade.

Outros dois feridos, um homem de 30 anos e uma mulher de 27 anos, já receberam alta hospitalar.

O caso aconteceu por volta das 21h no bairro do Padre Zé, área central da capital paraibana. Os bandidos usaram coquetéis molotov para provocar as chamas. Eles obrigaram o motorista e cinco passageiros a ficarem no ônibus.

Por causa das chamas, a rede elétrica de parte do bairro do Padre Zé foi afetada na noite desta terça (18).

A polícia fez buscas na região do incêndio, mas não houve prisões até a última atualização desta reportagem. A delegacia de homicídios da Polícia Civil da Paraíba investiga o caso.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, disse, em entrevista coletiva, que uma perícia foi feita no local da ação criminosa. "Trataremos esse caso com uma força-tarefa para chegarmos aos autores desse crime e evitar que outros crimes como esse aconteçam novamente no estado."

Apesar da ocorrência, o transporte público da região metropolitana de João Pessoa funciona normalmente nesta quarta (19).