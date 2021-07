Banco do Brasil prorroga inscrições para concurso até 7 de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso do Banco do Brasil em 2021, prorrogou, nesta quarta-feira (28), o período de inscrições até 7 de agosto para todos os candidatos. O prazo já havia sido ampliado para pessoas com deficiência. Para os demais candidatos as inscrições iriam até hoje.

São 4.480 vagas de escriturário, nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 3.022,37, mais benefícios.

Para se candidatar é preciso se inscrever pelo site https://www.cesgranrio.org.br/ e pagar a taxa, de R$ 38. O pagamento do boleto poderá ser feito até 9 de agosto.

Os candidatos serão avaliados em setembro por meio de prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha e uma redação, de caráter eliminatório.

O edital 2021 está disponível em https://www.cesgranrio.org.br/pdf/bb0121/bb0121_edital.pdf. Para ser aprovado o candidato precisa acertar, pelo menos, 50% nas provas de conhecimento básicos e específicos e tirar entre 70 e 100 pontos na redação.

Confira aqui como se preparar para o concurso do BB Os selecionados para agente comercial serão responsáveis pelo atendimento aos clientes nas agências, enquanto os agentes de tecnologia vão atuar com foco em internet banking. Ambos terão jornada de 30 horas semanais e receberão benefícios como vale alimentação/refeição de R$ 831,16, por mês, assistência médica e participação nos lucros ou resultados.

CONCURSO BB | 4.480 vagas

Cargo: Escriturário, nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial

Remuneração: salário inicial de R$ 3.022,37 para jornada de 30 horas semanais + benefícios

Requisito Básico: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio

Contrato: período de experiência de 90 dias e, depois, contração regime CLT

Inscrições: até 7 de agosto, pelo site www.cesgranrio.org.br

Taxa: R$ 38

Prova: 26 de setembro

Benefícios:

PRL (Participação nos lucros ou resultados), nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente

Vale-transporte

Auxílio-creche

Ajuda alimentação/refeição

Cesta alimentação

Vale-cultura

Auxílio a filho com deficiência

Assistência médica

Plano odontológico

Previdência complementar

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional

Em caso de dúvidas ou problemas com a sua inscrição entre em contato com a banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, nos telefones ou no site:

https://www.cesgranrio.org.br/institucional/fale_conosco.aspx

Telefone da Fundação Cesgranrio: (21) 2103-9600

Central de Atendimento ao Candidato: 0800-7012028