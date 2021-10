Banco de Sangue de SP convoca doadores para boa ação no feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com estoques em nível abaixo do ideal dos tipos O e A, o Banco de Sangue de São Paulo estará aberto durante todo o feriado desta terça-feira (12), quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, das 7h às 18h, para receber doadores.

Segundo Ana Carrijo, médica e porta-voz do Banco de Sangue, desde o início do ano, a instituição vem enfrentando queda nas doações, com déficits que variam de 30% a 40%.

"Neste momento, os estoques sanguíneos encontram-se em um nível estável para os tipos B e AB, mas os da tipagem O e A estão abaixo do ideal. Porém, com os feriados prolongados e as festas de fim de ano se aproximando, as quedas se acentuam e chegam a aproximadamente 40%", afirma a médica.

Segundo Ana, vários fatores contribuem para o afastamento dos doadores, entre eles a pandemia, quadros de doenças respiratórias e desinformação quanto ao período de inaptidão das vacinas contra a Covid-19.

"Esse período varia apenas de 2 a 7 dias, mas muitos pensam erroneamente que, ao se vacinar, têm que esperar um tempo bem maior para poder voltar a doar sangue"; diz Ana Carrijo.

O Banco de Sangue lembra que o procedimento é indolor e rápido, com duração em torno de minutos.

Segundo a instituição, pessoas que tiveram contato com paciente diagnosticado ou com suspeita de Covid-19 devem aguardar 14 dias para realizar a doação. Para quem contraiu a doença, o período a ser aguardado é de 30 dias.

Mas para quem apenas tomou a vacina contra a Covid-19, a espera é bem menor. Os imunizados com Coronavac podem doar sangue após 48 h. Já os vacinados com Astrazeneca, Pfizer ou Janssen precisam aguardar 7 dias.

Pessoas que realizaram viagens internacionais devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que terá que esperar para poder fazer a doação. Isso porque a regra varia de país para país.

Requisitos básicos para doação de sangue:

- Apresentar um documento oficial com foto em bom estado de conservação

- Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação)

- Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver com dois adultos, sendo necessário o revezamento enquanto acontece a doação

- Estar em boas condições de saúde

- Pesar no mínimo 50 kg

- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum

- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada)

- Não ter diabetes em uso de insulina

- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses

- Não ter tido Doença de Chagas ou infecções sexualmente transmissíveis

- Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 30 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue

- Aguardar 48 h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma

Serviço:

Banco de Sangue de São Paulo - Unidade Paraíso

Endereço: Rua Tomas Carvalhal, 711, Paraíso, região central de São Paulo

Tel.: (11) 3373-2000