Balsas colidem após problema técnico na travessia entre Santos e Guarujá, no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas balsas colidiram na noite desta segunda-feira (14), na travessia entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, após um problema técnico no sistema de direcionamento de uma delas.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), responsável pela operação, o acidente aconteceu por volta das 20h. Com o impacto, um motociclista de 49 anos se desequilibrou e caiu, sendo o único ferido.

De acordo com a pasta, ele foi socorrido com dores na lombar pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Segundo a corporação, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste, em Santos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Semil informou que o problema técnico ocorreu no sistema de direcionamento da balsa FB-27 e fez com que a embarcação desviasse do curso original devido à forte maré e colidisse com a embarcação FB-17.

Não houve danos com a colisão, mas a FB-27 foi levada para avaliação da falha no sistema de direcionamento responsável pelo acidente.

A pasta disse ainda que a colisão não impactou o sistema de travessias nesta terça-feira (15), que opera com oito embarcações na travessia Santos-Guarujá.

O tempo médio de embarque é de 90 minutos no lado santista e 100 minutos do lado do Guarujá por causa de um acidente com bloqueio total na rodovia Cônego Domênico Rangoni que gerou desvio do fluxo para a travessia.

Além disso, a Semil informou que a passagem de um navio de grande porte às 9h36 gerou paralisação do sistema por 15 minutos nesta manhã.