Balneário Camboriú tem limpeza das ruas e nivelamento da praia após chuvas

Balneário Camboriú ficou com várias regiões debaixo d'água após as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina.

Rio das Ostras contou com apoio da comunidade. Esse foi outro ponto bastante castigado pelas chuvas. Foram retirados troncos e sujeiras que se acumularam, atrapalhando o fluxo do rio.

Os trabalhos tiveram início na noite de terça-feira (20) e devem se estender pelos próximos dias. As equipes da prefeitura começaram a trabalhar no bairro dos Estados, um dos mais atingidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.