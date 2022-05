Balão com nove a bordo cai na região de Boituva (SP); uma pessoa está em estado grave

O avião caiu numa área de pasto ao lado da estrada vicinal Alfredo Boratini, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A cidade é considerada a capital nacional do paraquedismo.

Em maio do ano passado, três balões, que ainda estavam no chão, foram atingidos por uma rajada de ventos e bateram na rede elétrica. O acidente deixou quatro feridos em Boituva.

Em nota, a prefeitura da cidade disse que o balão realizava um voo tranquilo quando pegou um vento de 39 km/h no pouso, fazendo com que o equipamento desestabilizasse e tombasse em uma área de canavial. Os bombeiros registram que o balão se chocou com o solo duas vezes.

Entre as nove pessoas estavam o piloto do balão e um fotógrafo. Anteriormente, os bombeiros chegaram a afirmar que o acidente tinha envolvido dez pessoas e que ao menos cinco estavam feridas, mas a informação foi atualizada depois.

Segundo os bombeiros, nove pessoas estavam no balão. Uma delas foi socorrida em estado grave. As outras oito tiveram ferimentos, sendo três levemente. Todas foram levadas para o PS São Luiz, em Boituva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um balão tripulável caiu na manhã desta terça-feira (17) em uma zona rural entre Porto Feliz e Boituva, no interior de São Paulo. A queda foi perto do km 104 da rodovia Castello Branco, por volta das 7h.

