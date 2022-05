Balão com nove a bordo cai na região de Boituva (SP); uma pessoa está em estado grave

O avião caiu numa área de pasto ao lado da estrada vicinal Alfredo Boratini, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A cidade é considerada a capital nacional do paraquedismo.

Em maio do ano passado, três balões, que ainda estavam no chão, foram atingidos por uma rajada de ventos e bateram na rede elétrica. O acidente deixou quatro feridos em Boituva.

Entre as nove pessoas, estavam o piloto do bolão e um fotógrafo.

Segundo os bombeiros, nove pessoas estavam no balão. Uma delas foi socorrida em estado grave. As outras oito tiveram ferimentos, sendo três levemente. Todas foram levadas para o PS São Luiz, em Boituva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um balão tripulável caiu na manhã desta terça-feira (17) em uma zona rural entre Porto Feliz e Boituva, no interior de São Paulo. A queda foi perto do km 104 da rodovia Castello Branco, por volta das 7h.

