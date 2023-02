Baixo Augusta anima com Olodum, mas sofre com chuva em SP

Famosas madrinhas e musas do bloco marcaram presença, como a atriz Alessandra Negrini e Márcia Daylin, primeira bailarina trans do Theatro Municipal de São Paulo.

Durante o desfile, as cantoras Marina Sena, Tulipa Ruiz e Céu deram voz aos maiores hits da carreira de uma das maiores intérpretes da música brasileira, como "Chuva de Prata", "Festa do Interior" e "Baby".

O tema da festividade deste ano é "Atentos e Fortes", em alusão à canção "Divino Maravilhoso", eternizada na voz de Gal Costa, morta no último ano e a grande homenageada nesta edição do Baixo Augusta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos blocos mais aguardados do pré-Carnaval paulistano, o Acadêmicos do Baixo Augusta apostou no ritmo do grupo Olodum para arrastar sua habitual multidão pela rua da Consolação, na região central da cidade, na tarde deste domingo (12).

