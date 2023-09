Baixada Santista tem mais 3 mortos pela PM na Operação Escudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades de Guarujá e São Vicente, ambas na Baixada Santista, registraram a morte de quatro pessoas entre a noite de sexta (1°) e o início da madrugada desta segunda-feira (4). Foram três ocorrências envolvendo supostos confrontos entre policiais militares e suspeitos e outra referente a um PM em serviço morto atropelado.

O assassinato de mais três pessoas eleva para 27 o número de homicídios durante a Operação Escudo, posta em prática após a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, em 27 de julho, em Guarujá.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) declarou que todas as ocorrências de morte durante a Operação Escudo são investigadas pela Deic de Santos, com apoio do DHPP, e pela PM, por meio de inquérito policial militar. Conforme a pasta, todo o conjunto probatório apurado no curso das investigações, incluindo as imagens das câmeras corporais, está sendo compartilhado com o Ministério Público e o Poder Judiciário.

O caso mais recente aconteceu por volta das 3h30 desta segunda.

Policiais militares do 39° batalhão tentavam abordar um motorista na avenida Galeão Coutinho, no bairro Jóquei Clube, em São Vicente. O veículo era conduzido em alta velocidade e atingiu dois policiais.

Os agentes públicos feridos foram encaminhados para a UPA da Zona Noroeste e para o Hospital Vicentino. Um deles, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um segundo PM segue internado. Seu quadro é estável.

O condutor do carro fugiu do local. Ele e o veículo foram localizados instantes depois. Segundo a Polícia Militar, o motorista dirigia embriagado. Ele foi preso em flagrante e conduzido para o Distrito Policial de São Vicente.

No domingo (3), um homem de 37 anos morreu durante um suposto confronto com policiais militares no bairro Maré Mansa, no entorno da praia do Pernambuco, em Guarujá.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela área e viram um suspeito em frente a uma residência.

Pelo relato dos PMs, o homem correu para dentro do imóvel e atirou uma vez contra os agentes, que revidaram.

O suspeito foi levado para a UPA Enseada, onde morreu.

Um revólver calibre 38, que estaria em posse do do suspeito, foi apreendido e entregue na delegacia. As armas dos policiais também foram recolhidas.

O caso foi registrado como homicídio tentado, morte decorrente de intervenção policial e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Delegacia de Polícia de Guarujá.

Outros dois homens não identificados foram mortos durante intervenções da PM em Guarujá.

Um dos casos ocorreu por volta das 16h40 de sábado (2), na rua da Serra, na Vila Júlia.

Policiais militares disseram a investigadores que realizavam patrulhamento e viram um suspeito armado, que carregava uma sacola em uma das mãos.

O suspeito então atirou contra os policiais, que revidaram. O socorro foi acionado, mas o homem morreu no local.

Na delegacia, os PMs apresentaram uma pistola, drogas e dinheiro como sendo do homem morto.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, tentativa de homicídio e morte decorrente de oposição à intervenção policial na Delegacia do Guarujá.

Na noite de sexta-feira (1°) um outro homem foi morto após supostamente fugir de uma abordagem e atirar contra os PMs. Ele também estaria em posse de uma pistola, drogas, dinheiro e balança de precisão.