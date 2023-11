Bairros de SP estão há mais de 16 horas sem luz após temporal, e Enel não dá prazo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o temporal que deixou ao menos três mortos e um rastro de destruição em São Paulo, bairros da cidade permaneciam há mais de 16 horas sem energia elétrica no início da manhã deste sábado (4). A concessionária Enel afirmou que as regiões mais afetadas pela queda de energia são as zonas oeste e sul da cidade e não deu prazo para solução.

A empresa mantém em seu site o aviso de que o restabelecimento da energia em alguns casos pode levar mais tempo.

Nesta quinta (2), a Folha de S.Paulo mostrou que as ações para enterramento de fios em SP –que minimizariam o problema de queda de energia em situações assim– não avançam, e prefeitura estuda novo programa.

Em Moema, na zona sul, a energia caiu durante a forte ventania por volta das 16h15 de sexta no apartamento do tradutor e intérprete Wanderley Mattos Jr., 58, que mora na avenida Rouxinol. Às 8h15 de sábado, o prédio onde ele mora ainda estava sem luz.

"Para além dos transtornos, minha preocupação agora é com o prejuízo que terei com os alimentos que estão na geladeira e no freezer", disse.

Da sua janela no 18º andar, ele observava que ao menos seis quarteirões do bairro estavam no escuro. Ruas como Ibijaú, Gaivota e a alameda Jauaperi passaram todo esse tempo também sem iluminação dos postes. A queda de uma árvore danificou três carros na Rouxinol.

O prédio onde ele mora tem um gerador que garante o funcionamento do elevador e a iluminação das áreas comuns, mas não a iluminação dos apartamentos.

"Não consigo saber das notícias pois estou economizando a bateria do meu celular, e teve todo transtorno para aquecer a comida. Jantei a luz de velas, mas não foi romântico", ele disse.

Outro bairro que sofreu sem luz por muito tempo foi o Morumbi (zona oeste). Moradores relataram que a energia caiu por volta das 16h10 e, até 21h, seguiam no escuro.

O mesmo no Campo Limpo, na zona sul, onde a energia acabou por volta das 16h30.

O temporal também deixou moradores no escuro e atrapalhou o funcionamento de restaurantes na Vila Mariana, na zona sul paulistana. Apenas um dos seis serviços de entrega em áreas afetadas pelo apagão procurados pela reportagem estava funcionando no horário do jantar.

O local que estava aberto pertencia a uma rede de pizzaria e manteve o atendimento porque tinha um gerador. "Mesmo assim, está falhando. O bairro inteiro está sem luz", contou o atendente Victor, que falou com a reportagem perto das 23h.

Em nota, a Enel informou que ainda está avaliando a extensão dos danos causados pela chuva. A empresa ressaltou que os problemas ocorreram após rajadas de vento que atingiram mais de 100 km/h e a queda de mais de 870 árvores, segundo o Corpo de Bombeiros.

A companhia não deu uma previsão de tempo para o restabelecimento da energia, mas disse que as equipes em campo foram reforçadas, assim como nos canais de atendimento e no centro de controle. A Enel afirmou que está "trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos".

"Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo", diz a companhia, que também colocou esse aviso em sua página na internet.

OUTRAS CIDADES

Cidades do interior de São Paulo também completaram mais de 16 horas sem energia. Em Sorocaba, em algumas regiões a luz acabou por volta das 15h de sexta. Às 8h40 deste sábado, o problema continuava.

Há também relatos de falta de luz prolongada em Salto, Mairinque, São Roque e Votorantim.

O grupo CPFL Energia informou que o temporal atingiu parte da rede elétrica de municípios da área de concessão de suas três distribuidoras, que atendem parte do interior e litoral paulista.

Na região da CPFL Santa Cruz, as cidades de Jacarezinho e Ourinhos foram as mais afetadas. Já na CPFL Piratininga, Sorocaba, Indaiatuba e a Baixada Santista tiveram mais impactos. Na CPFL Paulista, as regiões de Bauru, São José do Rio Preto e Piracicaba sofreram com o temporal, informou a companhia.

A Neoenergia Elektro informou que seu sistema elétrico foi atingido, principalmente, na região sul do estado, prejudicando o fornecimento de energia para os clientes de Itapeva, Itaberá, Fartura, Capão Bonito, Itaporanga, Miracatu e Juquiá.

Na região central paulista, as cidades atendidas pela companhia que foram mais afetadas são Tatuí, Tietê, Cesário Lange, Cerquilho, Laranjal Paulista, Conchas, Piedade, Pilar do Sul e Tapiraí.

A companhia EDP informou que, na sua área de distribuição de energia, os locais com maior quantidade de ocorrências foram Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, todas na Grande São Paulo. Também faltou luz no Vale do Paraíba e Litoral Norte.