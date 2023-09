Avião que se acidentou no Amazonas tinha passageiros de Goiás e MG; veja quem eram

Era empresário do setor de agronegócio em Uruaçu (GO).

"Roland era médico cirurgião do aparelho digestivo, destacou-se como pioneiro dos transplantes em Brasília, atuava em consultório particular e operava em diversos hospitais da cidade. Além disso, exerceu a função de professor de ensino em Cirurgia Geral no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)", destacou o deputado distrital Jorge Viana (PSD) em nota de pesar. "Que sua memória e legado continuem a inspirar todos aqueles que seguem na jornada da medicina."

Graduado pela Faculdade de Medicina da UFMA (Universidade Federal do Maranhão) em 1978, fez a residência em cirurgia geral no Hospital de Base de Brasília entre 1979 e 1982.

O empresário de 74 anos teve sua morte confirmada pela Pousada Serra da Mesa, em Niquelândia (GO), da qual era dono. Ele era apaixonado pela pesca esportiva e vivia há mais de 20 anos às margens do lago Serra da Mesa, onde construiu o empreendimento.

Neste domingo (17), o Governo do Amazonas recebeu a lista com os nomes dos 12 passageiros, repassada pela Manaus Aerotáxi, empresa responsável pelo avião. O nome completo dos dois tripulantes não foi divulgado: o piloto foi identificado pelo sobrenome Souza e o copiloto como Galvão.

SALVADOR, BA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião de pequeno porte que se acidentou no sábado (16) no município de Barcelos (a cerca de 400 km de Manaus) levava 12 passageiros e dois tripulantes. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu.

