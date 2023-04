Avião quase atropela homem em pista de pouso da Agrishow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião quase atingiu um homem durante a aterrissagem em uma pista dentro da Agrishow, em Ribeirão Preto, no sábado (29). O fato foi filmado e compartilhado nas redes sociais. A feira agrícola é a maior da América Latina e começa na próxima segunda-feira (1º).

As imagens que circulam mostram o avião se aproximando do parque da feira para aterrissar na pista que tem cerca de 600 metros de comprimento. No mesmo momento, um homem atravessa o local falando ao celular e ao perceber a aproximação da aeronave imediatamente se abaixa. Ele escapa por pouco de ser atingido.

No Instagram, o comandante Galdino, que estava dentro da aeronave junto com o piloto no momento, disse que o plano de voo foi apresentado e seguia normal. "Foi coordenado a parada do trânsito dos carros na cabeceira" relata. E continua, "na curta final, antes do toque, esse cidadão atravessou do nada na nossa frente". Ele ainda completa dizendo que o local contava com dois veículos dos Bombeiros e outros organizadores da feira realizando a segurança.

Até a noite de sábado (29) a organização da Agrishow ainda não havia se posicionado sobre o ocorrido.