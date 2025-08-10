Avião do deputado estadual Francisco Nagib (PSB) cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos





FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte, pertencente ao deputado estadual Francisco Nagib, caiu na manhã deste sábado (9) em Santo Amaro, no Maranhão, provocando a morte de duas pessoas. As vítimas são: Manoel Victor, que era o piloto e a médica veterinária, Bruna Emanoelly, natural de Santa Inês.

A aeronave, do tipo anfíbia, ainda não teve as circunstâncias da queda identificada e ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

O caso gerou comoção em Santo Amaro, cidade turística conhecida por suas belezas naturais, e mobilizou equipes de resgate e segurança, que isolaram a área para os trabalhos de perícia.