Avião decola de Confins-MG à BA, mas pane obriga piloto voltar a aeroporto

A reportagem entrou em contato com a BH-Airport, administradora do Aeroporto de Confins, em busca de mais detalhes sobre o problema que provocou o pouso não planejado, bem como o tempo que a pista precisou ficar parada, aguardando a volta da aeronave, mas não recebeu retorno até o momento.

O voo AD4136 decolou às 13h37 e o piloto solicitou o retorno ao aeroporto às 13h55. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, uma pane no trem de pouso fez com que o avião permanecesse em voo para queimar combustível até conseguir pousar.

