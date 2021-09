Avião de pequeno porte explode durante queda em garimpo e mata piloto no Pará

O piloto, identificado como Danilo Alves, 37 anos, morreu na hora. A aeronave estaria transportando combustível. De matrícula PT-JIH, ela caiu no Garimpo do Penedo, localizado a 320 km do município de Itaituba.

BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte explodiu durante um processo de queda em uma área de garimpo entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (10).

