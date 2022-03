Avião da Azul faz desvio de emergência após passageiro morrer a bordo

A Azul não forneceu mais informações sobre a identidade do idoso morto ou as causas do mal-estar.

O cliente, um homem português de 75 anos, passou mal a bordo do Airbus A330 e recebeu primeiros socorros da tripulação, mas não resistiu. Com a ocorrência, o voo foi desviado para o Aeroporto Gilberto Freyre, em Recife, capital de Pernambuco.

