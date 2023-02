Avião cai sobre casa no PA e dois ficam feridos

A Aeronáutica informou que peritos do Seripa (Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram enviados ao local para análise da cena do acidente.

O piloto informou à Polícia Civil que a aeronave, do modelo C-82, precisou arremeter durante o pouso, não conseguiu velocidade de subida e acabou colidindo com uma residência.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado pouco antes das 8h no distrito de Taboca, região com pouco mais de 20 mil habitantes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um monomotor caiu sobre uma casa deixando duas pessoas feridas no município de São Félix do Xingu (PA) na manhã desta segunda-feira (6).

