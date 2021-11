Avião bimotor cai no mar na região entre Ubatuba e Paraty

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma aeronave de pequeno porte caiu no mar na região entre Ubatuba, São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta da 1h20. A corporação de São Paulo recebeu um chamado de bombeiros do Rio de Janeiro e, posteriormente, parentes do piloto entraram em contato informando problemas em uma aeronave que pousou possivelmente nas águas de Ubatuba.

De acordo com o major Marcos Palumbo, as equipes do grupamento dos bombeiros marítimos, que estão no norte do litoral de São Paulo, informaram que, por enquanto, não localizaram nenhum indício da aeronave ou de seus ocupantes.

O major afirmou também que pescadores indicaram que viram uma aeronave a baixa altitude durante a noite de terça (24) seguindo em direção à área de acesso a Paraty. Os bombeiros seguem fazendo buscas na região.

As operações de busca estão sendo conduzidas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), unidade da FAB (Força Aérea Brasileira) que coordena as operações de buscas aéreas na região. O órgão foi notificado do desaparecimento da aeronave na noite de quarta-feira (24).

Às 4h15 desta quinta-feira (25), um helicóptero iniciou as buscas na área, utilizando óculos de visão noturna. Já às 6h35, a FAB localizou destroços que podem ser da aeronave desaparecida. Segundo o órgão, a localização foi repassada aos órgãos de busca marítima.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião pertencia a José Porfírio de Brito Junior, que era o copiloto da aeronave. O avião, um modelo PA-34-220T, foi fabricado em 1981 e estava em situação regular.

Nas redes sociais, a namorada do copiloto, Thalya Viana, disse que, além de José Porfírio , o avião levava o piloto e um passageiro.

No Instagram, ela pediu ajuda para localizar a aeronave e o namorado. "Estamos sem notícias desde a madrugada", escreveu ela. "Gente, ainda não temos nenhum paradeiro dele. Continuem ajudando a gente."

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, ela disse que a família recebeu informações desencontradas sobre o voo. "Primeiro, disseram que o avião caiu. Depois, a informação era de que o avião caiu, mas que eles foram resgatados. Depois, disseram que não caiu, mas que eles fizeram um pouso forçado por perda de moto", afirmou ela.

"Mas eles não foram resgatados. A gente ligou para todos os hospitais próximos ao local. Mas ele não deu entrada. A única coisa que a gente queria era uma coordenada mínima, para a gente mesmo poder resgatar", disse ela.

Ana Regina, mãe do copiloto, também usou as redes sociais para cobrar informações sobre o paradeiro do avião. "Gente, repostem pelo amor de Deus. Cadê o salvamento aéreo? Que descaso pelo amor de Deus. Quero meu filho com vida. Não aguento mais ouvir que está fora de jurisdição. São vidas. Falta de amor"

Em nota, o corpo de bombeiro do Rio disse que o acidente aconteceu em área de mar aberto, na região de Ubatuba (SP). A corporação afirmou ainda que atua em apoio à Aeronáutica na operação de resgate.

Segundo a TV Globo, a aeronave tinha três ocupantes —piloto, copiloto e um passageiro— e saiu de Campinas, no interior paulista, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.