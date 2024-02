Avião arremete após outra aeronave colidir com pássaro no aeroporto de Congonhas (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Latam, que vinha de Foz do Iguaçu (PR), precisou arremeter, ou seja, desistir do pouso, instantes antes de chegar ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no início da tarde deste sábado (3).

O fato ocorreu após uma outra aeronave, que havia deixado o Rio de Janeiro pelo aeroporto Santos Dumont, colidir com um pássaro no momento da aterrissagem em Congonhas.

A colisão com a ave aconteceu às 12h38 e não prejudicou o pouso, que ocorreu normalmente, assim como o desembarque dos passageiros.

No entanto, por medida de segurança, a operação das pistas teve que ser paralisada por cerca de 10 minutos, conforme a Latam. A companhia explicou que tal procedimento é padrão, voltado para inspeção de segurança.

Foi nesse intervalo que o voo vindo do Paraná se viu impedido de pousar e necessitou arremeter. Pouco tempo depois, o avião retornou e os passageiros desembarcaram normalmente no aeroporto de destino.

Ambos os voos era da mesma companhia.

A Latam afirmou por meio de comunicado que a aeronave que bateu contra o pássaro não sofreu dano e retornou à operação após ser inspecionada pela equipe de manutenção.

Em nota, a Aena Brasil, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, informou que a pista ficou interditada por três minutos em virtude da colisão de um avião com um pássaro.

"O evento não impactou no movimento do aeroporto, onde as operações seguiram normalmente, sem cancelamentos", acrescentou a empresa.