Avenida Paulista será aberta para lazer para novo teste no domingo (25)

Ainda de acordo com Nunes, por se tratar de um local aberto, um comitê definido pela prefeitura, com a participação de integrantes da Subprefeitura da Sé e da Secretaria Municipal de Saúde, avaliará esse primeiro dia da retomada e se os critérios estabelecidos devem continuar como estão ou passarão por ajustes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Paulista será aberta para lazer no próximo domingo (25) para um novo teste, segundo disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta segunda-feira (19). Assim como ocorreu neste domingo (18), primeira vez que a via foi reaberta para receber pedestres e ciclistas desde março de 2020, o funcionamento será reduzido, das 8h às 12h.

