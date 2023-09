Auxiliar de enfermagem é preso por suspeita de abusar sexualmente de paciente em UTI

Um processo interno foi aberto pelo hospital para investigar o caso. "O funcionário acusado foi afastado antes mesmo de ser preso pela Polícia Civil", afirmou trecho da nota. " O HRO [Hospital Regional de Osasco] segue à disposição das autoridades para contribuir com as investigações", completou o texto.

De acordo com o hospital, o funcionário, que era terceirizado, entrou para o quadro de colaboradores há cinco meses. "Não houve prestação de serviço em nenhuma outra unidade de administração direta do Estado", disse a pasta.

No último sábado (9), ela acabou transferida para um leito comum e reclamou de desconforto na cintura. Um outro paciente, que afirmou ter presenciado os abusos, denunciou o caso com a ajuda da mulher dele, segundo a polícia.

A prisão ocorreu no último domingo (10). A polícia não divulgou o nome do suspeito, de 47 anos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.